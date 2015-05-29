Соратник Немцова находится между жизнью и смертью

26 мая Кара-Мурза был доставлен в больницу им. Пирогова в тяжелом состоянии. Врачи долгое время не могли поставить диагноз, однако затем остановились на "острой почечной недостаточности", пишет Lb.ua со ссілкой на российские СМИ.

По словам отца публициста, не исключено, что причиной болезни стало пищевое отравление. При этом, версию об умышленном отравлении его сына кем-либо Кара-Мурза-старший категорически отклонил.

По словам отца журналиста, ночь прошла плохо. "Максимум возможного уже задействовано, а толку нет", — в отчаянии констатировал он.

Интернет-издание "Блокнот" пишет, что журналист находится между жизнью и смертью. В настоящее время решается вопрос о его госпитализации за границей, не исключено, что в Израиле.

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Вместе с тем, Кара-Мурза-старший отметил, что отказывается верить в версию, выдвинутую осматривавшим его сына израильским токсикологом. Израильский врач пришел к выводу, что ухудшение состояние больного может быть связано с несовместимостью принимаемых им препаратов.

По информации близкого знакомого Кара-Мурзы, у журналиста отказали все внутренние органы, а его жизнь поддерживается с помощью аппарата жизнеобеспечения.

Для осмотра больного вызван специалист из Франции. В случае, если Кара-Мурза-младший будет признан транспортабельным, он будет в срочном порядке госпитализирован в одной из зарубежных клиник.