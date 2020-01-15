CNN: Путин вероятно начал подготовку к концу своего президентства

Весь состав российского правительства подозрительно ушел в отставку как раз в тот же момент, когда президент объявил о планируемых изменениях в балансе власти.

О том, что все правительство России уходит в отставку, объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Это произошло после того, как президент Владимир Путин предложил радикальные реформы, которые ослабят его преемника.

Как пишет CNN, предложенные Путиным изменения в конституцию увеличат власть премьер-министра и парламента за счет сокращения полномочий президента. Такой шаг может быть сигналом о сдвиге в балансе власти, о котором долгое время говорили в России. Критики российского президента допускали, что он рассматривает разные сценарии, как сохранить свой контроль над страной после 2024 года.

Один из вариантов предполагает, что Путин может стать премьер-министром с расширенной властью. Нечто подобное уже происходило в 2008 году, когда Путин поменялся местами со своим премьер-министром ради выполнения конституционной нормы об ограничении количества президентских сроков.

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В своем заявлении сегодня Медведев дал понять, что его правительство уходит в отставку для того, чтобы расчистить путь для предложенных Путиным изменений. Ключевым нововведением, которое он предлагает, CNN называет переход полномочий назначать премьер-министра и правительство к парламенту. Хотя сейчас это делает именно президент с одобрения нижней палаты парламента.