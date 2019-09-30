В Китае из-за пожара на фабрике погибли 19 человек

Спасатели продолжают разбор завалов. Местные власти предполагают, что количество жертв может возрасти.

В ночь на понедельник, 30 сентября, в китайской провинции Чжэцзян произошел пожар на фабрике по производству предметов первой необходимости, в результате чего погибли 19 человек.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на информационный портал Sina.

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Отмечается, что инцидент произошел в городе Нинбо. Пожар потушили, спасатели ведут разбор завалов.

По имеющимся данным, восемь человек удалось спасти, трое из них получили травмы.

В настоящее время подтверждена гибель 19 человек, но обследование места пожара еще ведется. Местные власти предполагают, что количество жертв может возрасти.

Информации о причинах возгорания пока нет.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 36 человек погибли, еще 36 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на востоке Китая.