"Пятьдесят оттенков серого" возглавили список бестселлеров десятилетия

Всего за последние 10 лет в США продали 6,5 миллиарда печатных и 1,8 миллиарда электронных книг.

В США провели исследование и определили самые продаваемые бестселлеры последнего десятилетия.

Об этом сообщается на сайте американской маркетинговой компании NPD Group.

Лидером стала книга Эрики Леонард Джеймс 2011 года «Пятьдесят оттенков серого», продажи которой составили 15,2 миллиона экземпляров.

Читайте такжеКниги десятилетия: The Guardian составил топ-10 лучших произведенийВторое и третье место заняли ее же романы-продолжения – «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы». Вместе три книги имеют почти 35 миллионов продаж печатных и электронных книг.

Отмечается, что многие из самых продаваемых книг последнего десятилетия были экранизированы.

Всего за последнее десятилетие было продано 6,5 миллиарда печатных и 1,8 миллиарда электронных книг.

Кроме «оттенков» в список самых продаваемых книг десятилетия попали: «Голодные игры» Сюзанны Коллинз, «Прислуга» Кэтрин Стокетт, «Девушка в поезде» Полы Хокинз, «Потерянная» Джиллиан Флинн. «Вина звезд» Джона Грина, «Девушка с татуировкой дракона» Стига Ларссона, «Дивергент» Вероники Рот.

Ранее УНИАН сообщал, что более половины украинцев совсем не читают книг.