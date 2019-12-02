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В Канаде на трассе столкнулись около 40 машин, есть жертва (видео)

10:44, 02 декабря 2019
Мир
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Причиной аварии стали плохие погодные условия / Фото: скриншот

Причиной аварии стали плохие погодные условия, в частности снегопад. Об этом сообщает CTV.

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Как сообщается, один человек погиб на месте, еще 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 

Как сообщал УНИАН, в течение 2-3 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #Канада#ДТП#снегопад