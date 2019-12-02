В Канаде на трассе столкнулись около 40 машин, есть жертва (видео)

В провинции Онтарио из-за снегопада столкнулись около 40 машин, в результате один человек погиб на месте, еще 16 госпитализированы.

В канадской провинции Онтарио произошло масштабное ДТП с участием около 40 машин. Причиной аварии стали плохие погодные условия, в частности снегопад. Об этом сообщает CTV. Читайте такжеВ России упал в реку автобус с пассажирами: 10 погибших Как сообщается, один человек погиб на месте, еще 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как сообщал УНИАН, в течение 2-3 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

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