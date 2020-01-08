Беларусь и Евросоюз официально упростили визовый режим: подписано соглашение

Также стороны подписали документ о реадмиссии.

Беларусь и Европейский Союз 8 января официально оформили упрощение выдачи виз, подписав соответствующее соглашение. Также было подписано соглашение о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Как сообщает БелТА, церемония подписания состоялась в Брюсселе. От белорусской стороны подпись под документом поставил глава МИД Владимир Макей, ЕС представляли заместитель премьер-министра - министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (Хорватия сейчас председательствует в Европейском совете) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Божинович перед подписанием напомнил, что стороны вели переговоры с 2014 года. Он отметил, что в 2018 году почти 700 тысяч белорусских граждан подали заявки на получение шенгенской визы, а более 80% выданных виз были многоразовые. "Беларусь - страна с одним из самых высоких показателей выданных шенгенских виз и с одним из наименьших процентов отказов", - обратил он внимание.

Владимир Макей в свою очередь отметил, что стороны старались подписать документы намного раньше, однако по разным причинам это не удалось. Он рассчитывает, что Евросоюз использует все возможности, чтобы временно заморозить стоимость шенгенских виз для белорусов в размере 60 евро до момента вступления в силу подписанного соглашения.

Визовое соглашение между сторонами предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

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Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

После подписания документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. Начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. То есть ждать придется несколько месяцев.

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В начале февраля начнет действовать обновленный Визовый кодекс Европейского союза, который предусматривает повышение стоимости визового сбора до 80 евро. Для белорусов эта цена будет действовать до тех пор, пока не вступит в силу соглашение с ЕС. Только после этого сбор автоматически снизится с 80 до 35 евро.

В Евросоюзе предполагают, что соглашения вступят в силу в июне.