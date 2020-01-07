Премьер-министром Испании стал социалист Санчес
18:16, 07 января 2020Мир
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Испанская социалистическая рабочая партия сформировала коалицию с левой партией «Подемос».
Педро Санчес / REUTERS
Депутаты испанского парламента поддержали кандидатуру лидера социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост премьер-министра страны.
Как сообщает Reuters, голосование происходило сегодня.
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Санчес и его союзник по коалиции, лидер левой партии «Подемос» Пабло Иглесиас Туррион заявили, что будут настаивать на повышении налога с иностранных работников и компаний с высоким уровнем дохода и планируют отменить реформы в сфере труда, которые внедряло предыдущее консервативное правительство.
Вместе социалисты и «Подемос» имеют 155 из 350 мандатов в сильно раздробленном испанском парламенте.
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