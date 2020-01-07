Премьер-министром Испании стал социалист Санчес

Испанская социалистическая рабочая партия сформировала коалицию с левой партией «Подемос».

Депутаты испанского парламента поддержали кандидатуру лидера социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост премьер-министра страны.

Как сообщает Reuters, голосование происходило сегодня.

Читайте такжеВ Австрии приняло присягу новое правительство во главе с канцлером Курильщиком

Санчес и его союзник по коалиции, лидер левой партии «Подемос» Пабло Иглесиас Туррион заявили, что будут настаивать на повышении налога с иностранных работников и компаний с высоким уровнем дохода и планируют отменить реформы в сфере труда, которые внедряло предыдущее консервативное правительство.

Вместе социалисты и «Подемос» имеют 155 из 350 мандатов в сильно раздробленном испанском парламенте.