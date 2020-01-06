НАТО решило приостановить деятельность миссии в Ираке

Страны Североатлантического альянса занимаются подготовкой сил безопасности в Ираке с начала 2017 года.

Представители государств-членов НАТО решили приостановить деятельность своей миссии в Ираке.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после экстренного заседания Совета НАТО на уровне послов стран Альянса в Брюсселе, сообщает "Немецкая волна".

"В любых наших действиях безопасность нашего персонала остается первоочередной. Поэтому мы решили временно приостановить на местах нашу деятельность по подготовке иракских военнослужащих и принимаем все необходимые меры по защите нашего личного состава", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что НАТО внимательно следит за развитием ситуации и продолжает тесное сотрудничество с властями Ирака.

"НАТО, как и раньше, готово продолжать обучение и усиление возможностей (военных в Ираке) как только это позволят обстоятельства", - добавил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Как сообщалось, 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием к правительству вывести иностранные войска из страны после убийства 3 января американскими военными в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

НАТО занимается подготовкой сил безопасности в Ираке с начала 2017 года. Иракские солдаты проходят специальную подготовку по обезвреживанию взрывных устройств, технического обслуживания и медицинской помощи. Североатлантический альянс также консультирует Министерство обороны Ирака и другие органы безопасности.

В 2018 году миссия Альянса в Ираке была расширена и включает около 500 военных, большинство из которых из Канады. В НАТО отмечают, что эта миссия не является боевой. В рамках участия в антитеррористической коалиции НАТО также использует свои разведывательные самолеты Awac S. Они размещены в Турции и благодаря своим радарам позволяют следить за ситуацией в воздухе над Сирией и Ираком.