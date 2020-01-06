В США начался суд над Харви Вайнштейном
В Нью-Йорке начался судебный процесс над скандальным голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домагательствах.
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Как сообщает DW, суд рассмотрит только два эпизода – обвинения Вайнштейна в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах.
Первый день процесса отведен организационным вопросам. Отбор членов коллегии присяжных заседателей начнется 7 января и займет около 2 недель. На сам процесс потребуется не менее 6 недель.
Вайнштейну, который сдался полиции в мае 2018 года и был освобожден под залог, угрожает пожизненное заключение.
Секс-скандал, в центре которого оказался Харви Вайнштейн, разгорелся в октябре 2017 года, когда десятки женщин обвинили его в сексуальном насилии. Изначально он касался только продюсера, но потом многие женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.
В декабре сообщалось, что Вайнштейн достиг предварительного соглашения на сумму $25 млн с многими своими предполагаемыми жертвами преступлений на сексуальной почве. Деньги будут распределены между более чем 30 актрисами и бывшими сотрудницами, которые подали в суд на 67-летнего продюсера за различные преступления - от сексуальных домогательств до изнасилований