В США начался суд над Харви Вайнштейном

Суд рассмотрит только два эпизода – обвинения Вайнштейна в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах.

В Нью-Йорке начался судебный процесс над скандальным голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домагательствах.

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Как сообщает DW, суд рассмотрит только два эпизода – обвинения Вайнштейна в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах.

Первый день процесса отведен организационным вопросам. Отбор членов коллегии присяжных заседателей начнется 7 января и займет около 2 недель. На сам процесс потребуется не менее 6 недель.

Вайнштейну, который сдался полиции в мае 2018 года и был освобожден под залог, угрожает пожизненное заключение.

Секс-скандал, в центре которого оказался Харви Вайнштейн, разгорелся в октябре 2017 года, когда десятки женщин обвинили его в сексуальном насилии. Изначально он касался только продюсера, но потом многие женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.

В декабре сообщалось, что Вайнштейн достиг предварительного соглашения на сумму $25 млн с многими своими предполагаемыми жертвами преступлений на сексуальной почве. Деньги будут распределены между более чем 30 актрисами и бывшими сотрудницами, которые подали в суд на 67-летнего продюсера за различные преступления - от сексуальных домогательств до изнасилований