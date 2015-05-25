СМИ: США подняли истребители для сопровождения лайнера Air France

Истребители вылетели для сопровождения вылетевшего из Парижа самолета после того, как Air France не смогла своевременно ответить на запрос властей США, передают РИА Новости со ссылкой на телеканал WABC-TV.

Сообщается, что неизвестный позвонил в полицейский центр сбора информации в штате Мэриленд и сообщил о химическом оружии на борту лайнера. Власти приняли необходимые меры безопасности, хотя рассматривают угрозу как малоправдоподобную.

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Самолет сел в охраняемой зоне аэропорта. В ходе досмотра на его борту не было обнаружено ничего подозрительного.