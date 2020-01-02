В Австрии консерваторы и зеленые договорились о формировании правительства

Австрийская народная партия и партия Зеленых договорились о формировании правительства и планируют изменить налоговую систему и бороться с изменениями климата. Канцлером снова станет Себастиан Курц.

В Австрии консервативная Австрийская народная партия (АНП) и партия Зеленых вечером в среду, 1 января, договорились о формировании коалиции. "Нам удалось совместить лучшее из обоих миров ... Возможно защищать климат и границы", - заявил лидер АНП Себастиан Курц, который вновь станет канцлером.

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В свою очередь лидер "Зеленых" Вернер Коглер, который займет пост вице-канцлера, заявил, что двум партиям удалось "построить мосты", чтобы сформировать правительство для "будущего Австрии". Оба руководители партий также заявили, что они планируют изменить налоговую систему, чтобы снизить нагрузки на австрийцев, что было ключевым обещанием АНП на выборах, передает “Немецкая волна”.

В то же время, согласно планам Зеленых, будут введены высшие екоподатки. Коглер также подчеркнул, что свобода информации и борьба с бедностью среди детей, стариков и женщин также будут приоритетом для нового правительства. Более подробно коалиционная программа будет представлена 2 января.

Партия Зеленых впервые вошла в правительственную коалицию. На парламентских выборах, победителем которых стала АНП с 37 процентами голосов, ее поддержали 14 процентов избирателей.

Предыдущее австрийское правительство распалось из-за скандального видео с бывшим вице-канцлером Австрии, экс-председателем АПС Гайнцом-Кристианом Штрахе. На обнародованной немецкими изданиями видео было зафиксировано, как 2017 года на вилле на острове Ибица он обсуждал возможность приобретения неизвестной женщиной влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung. Эта встреча, очевидно, была организована как ловушка для Штрахе, который возглавлял АПС в течение 14 лет. После этого скандала в стране были назначены новые выборы. Впоследствии Штрахе исключили из рядов АПС.