Макаревич рассказал о двух отличиях брежневской и путинской пропаганды

Такое мнение высказал музыкант Андрей Макаревич в блоге на сайте радиостанции Эхо Москвы.

"Меня постоянно спрашивают молодые, совка не заставшие, похоже ли наше время на брежневское в смысле идеологического фона? Кое в чём да. Но есть два существенных отличия. Тогда нас уверяли, что американские империалисты, конечно, мечтают развязать мировую войну, но простой американский рабочий класс — против, и эти рабочие — наши друзья. Сейчас про дружественный рабочий класс как-то забыли", - написал музыкант.

Читайте такжеРФ развернула системы, которые могут использоваться как ядерное оружие - НАТОТакже он отметил изменение риторики о применении ядерного оружия.

"Риторика тех лет была — «Мы всегда будем в состоянии нанести ответный ядерный удар». Сейчас слово «ответный» тоже куда-то делось. И вот это совсем плохо", - считает Макаревич.