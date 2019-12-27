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Авиакатастрофа в Казахстане: в сети появилось видео спасения младенца

21:17, 27 декабря 2019
Мир
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Авиакатастрофа произошла в районе села Альмерек Талгарского района / скриншот

Кадры опубликованы на YouTube-канале.

На ролике видно, как полицейский бежит в сторону автомобиля скорой помощи, прижимая к себе маленького ребенка.

Как сообщал УНИАН, падение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air произошло сегодня, 27 декабря, в районе села Альмерек Талгарского района. Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы - Нур Султан. В результате катастрофы погибли 12 человек.

Среди пострадавших есть двое граждан Украины. По данным МИД, украинцы находятся в шоковом состоянии и имеют компрессионные переломы позвонков, но без нарушения проводимости головного мозга.

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Теги: #Казахстан