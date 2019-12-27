Авиакатастрофа в Казахстане: в сети появилось видео спасения младенца
21:17, 27 декабря 2019Мир
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На ролике видно, как полицейский бежит c маленьким ребенком к скорой помощи.
Авиакатастрофа произошла в районе села Альмерек Талгарского района / скриншот
В сети появилось видео со спасением младенца из рухнувшего в Казахстане лайнера.
Кадры опубликованы на YouTube-канале.
На ролике видно, как полицейский бежит в сторону автомобиля скорой помощи, прижимая к себе маленького ребенка.
Как сообщал УНИАН, падение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air произошло сегодня, 27 декабря, в районе села Альмерек Талгарского района. Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы - Нур Султан. В результате катастрофы погибли 12 человек.
Среди пострадавших есть двое граждан Украины. По данным МИД, украинцы находятся в шоковом состоянии и имеют компрессионные переломы позвонков, но без нарушения проводимости головного мозга.
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