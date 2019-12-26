В США почтальон вынес из горящего грузовика рождественские посылки

Ни почтальон, ни его груз не пострадали.

Сотрудник американской почтовой службы из американского города Осаватоми, штат Канзас, вынес рождественские посылки из горящего грузовика.

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Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря. Почтальон развозил посылки на грузовике, когда почувствовал запах гари и увидел дым из двигателя. Поняв, что потушить пожар самостоятельно он не сможет, почтальон решил спасти груз. Он быстро вытащил посылки из охваченного пламенем грузовика и сложил их на землю так, чтобы они не пострадали от огня.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание. Ни почтальон, ни его груз не пострадали. Причиной пожара стала механическая поломка.

Как сообщал УНИАН, сотрудник британского почтового агентства скончался на рабочем месте из-за того, что последние два месяца перед Рождеством работал с переработкой в два раза.