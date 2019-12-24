В Британии почтальон доставил слишком много писем и умер от переутомления

У него осталась жена и двое детей.

Сотрудник британского почтового агентства скончался на рабочем месте из-за того, что последние два месяца перед Рождеством работал с переработкой в два раза.

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Об этом сообщает Daily Star.

42-летний мужчина был водителем в почтовой фирме. В преддверии Рождества у компании значительно увеличился поток посылок и писем, поэтому руководство удвоило нормативы для сотрудников. Вместо положенных ста писем в день водители развозили более 240. В таком режиме люди проработали почти два месяца.

Утром 18 декабря Пол Краш пожаловался коллегам на плохое самочувствие. Тем не менее он продолжил работать. После 12-часового рабочего дня мужчина вернулся в офис, где у него случился сердечный приступ. Британец скончался на месте.

Как сообщили медики, Краш умер из-за естественных причин. Однако родные и друзья почтальона считают, что его раннюю смерть вызвала изнурительная переработка.

У Краша осталась жена и двое детей.