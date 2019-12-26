Во Франции на Рождество неизвестные устроили стрельбу, есть пострадавшие

Неизвестные нападавшие были в масках.

В городе Безансон на востоке Франции произошла стрельба, в результате которой ранения получили три человека, среди которых - подросток.

Об этом сообщает francebleu.

Читайте такжеИз-за забастовкам Париж на Рождество остался без метро

Отмечается, что стрелки были в масках. По разным данным, их было трое или четверо, они успели сбежать.

На месте стрельбы правоохранители нашли 15 гильз.

Свидетели рассказали, что нападавшие направили автоматы на двух людей, которые в результате получили ранения. 34-летний мужчина был ранен в грудь несколько раз, его жизнь находится под угрозой. Второй пострадавший, 31-летний мужчина, получил ранение в бедро, его жизни ничто не угрожает. Их обоих госпитализировали. Также пуля задела 14-летнего мальчика.

Как сообщал УНИАН, в городе Карлепоне на севере Франции более 20 человек были госпитализированы прямо с праздничной рождественской службы из-за отравления угарным газом.