Объявлены результаты первого полуфинала Евровидения 2015

По итогам голосования зрителей, в финал прошли Армения, Албания, Румыния, Россия, Венгрия, Греция, Эстония, Грузия, Сербия и Бельгия, сообщает Новое время.

В рамках первого полуфинала престижного музыкального конкурса, состоялось выступление участников из 16 стран. На сцене арены Винер Штадтхалле выступали представители Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Дании, Эстонии, Македонии, Финляндии, Грузии, Греции, Венгрии, Молдовы, Румынии, России, Сербии, Нидерландов.

Конкурс открыл украинец Эдуард Романюта, представляющий Молдову.

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Напомним, в Украине песенный конкурс Евровидение 2015 транслирует Первый национальный канал, который покажет два полуфинала, а также многочасовое финальное шоу.

Второй полуфинал Евровидения пройдет в четверг, 21 мая, а в субботу, 23 мая состоится финал, в ходе которого определится победитель Международного конкурса.