В Британии сегодня будут голосовать насчет выхода из ЕС "по жесткому сценарию" (видео)
13:37, 20 декабря 2019Мир
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То, что Британия должна покинуть ЕС 31 января, подтвердила даже королева Елизавета II.
Иллюстрация / REUTERS
Британские депутаты сегодня будут голосовать за выход из ЕС.
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Как говорится в сюжете ТСН, в частности, будут решать, покидать ли Евросоюз 31 января следующего года по жесткому сценарию. Это предлагает премьер-министр Борис Джонсон.
Не решенными останутся минимум 2 вопроса - пересечение границ и торговля. Именно из-за этих ключевых пунктов дольше продолжаются споры и из-за этого даже недавно переизбирали парламент.
То, что Британия должна покинуть ЕС 31 января, подтвердила даже королева Елизавета II.
Британские депутаты сегодня будут голосовать за выход из ЕС
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