В Британии сегодня будут голосовать насчет выхода из ЕС "по жесткому сценарию" (видео)

То, что Британия должна покинуть ЕС 31 января, подтвердила даже королева Елизавета II.

Британские депутаты сегодня будут голосовать за выход из ЕС.

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Как говорится в сюжете ТСН, в частности, будут решать, покидать ли Евросоюз 31 января следующего года по жесткому сценарию. Это предлагает премьер-министр Борис Джонсон.

Не решенными останутся минимум 2 вопроса - пересечение границ и торговля. Именно из-за этих ключевых пунктов дольше продолжаются споры и из-за этого даже недавно переизбирали парламент.

То, что Британия должна покинуть ЕС 31 января, подтвердила даже королева Елизавета II.