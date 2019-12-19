Премьер-министр Мальты должен немедленно уйти в отставку - Европарламент

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат должен немедленно сложить полномочия из-за опасности искривления расследования убийства журналиста-расследователя Дафны Каруаны Галиции.

Европейский парламент принял в среду, 18 декабря, резолюцию, которая призвала премьер-министра Мальты Джозефа Муската немедленно уйти в отставку.

В резолюции европарламентарии выразили серьезные сомнения в возможности проведения непредвзятого расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, пока Мускат находится при власти, передает Deutsche Welle.

В тексте резолюции отмечается, в частности, на угрозы препятствования ходу расследования из-за пребывания Муската на должности руководителя мальтийского правительства. Во время дискуссии в Европарламенте, предшествовавшей голосованию, нынешнее премьерство Джозефа Муската называли "позором для демократии".

Кроме того, члены Европарламента раскритиковали тот факт, что расследование случаев коррупции и отмывания денег, связанные с убийством журналистки Галиции, не продвигаются вперед или же их результатами должным образом не интересовались соответствующие органы.

Поэтому события на Мальте последних нескольких лет представляют долгосрочную угрозу для правового государства, отмечается в резолюции.

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Как сообщалось, в начале декабря этого года Мускат объявил о планах уйти в отставку в январе 2020 года.

Ранее в Европейской Комиссии предостерегали мальтийское правительство от политического вмешательства в ход расследования убийства журналистки.

Напомним, что к расследованию убийства журналистки привлекли срочную миссию Европарламента в составе семи евродепутатов, которая начала работу на Мальте. В миссии подчеркнули, что скандальное расследование убийства ухудшило отношениям между Мальтой и ЕС.

Журналистка Дафна Каруана Галиция погибла осенью 2017 года. По версии следствия, в арендованном ей автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство. Ранее репортер жаловалась на угрозы в ее адрес. Незадолго до гибели она занималась расследованием в отношении главы правительства страны и двух его ближайших помощников в связи с подозрениями в коррупции. В июле 2018 года генеральная прокуратура Мальты заявила, что следствие не смогло доказать коррупционные связи премьер-министра республики.