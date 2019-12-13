Die Welt: Германии пора избавиться от иллюзий о России, которая пользуется немецкой слабостью

Берлин ошибочно думает, что напряжение в отношениях с Кремлем - это якобы лишь "недоразумение".

Прямо сейчас дела Кремля идут просто замечательно. В Сирии союзник Башар Асад гарантированно сохранит власть. На Ближнем Востоке российская политика заполняет вакуум, который оставили после себя США. Сомнительный проект «Северный поток-2», через который российский газ будет поставляться напрямую в Германию в обход Украины, скоро будет завершен.

Да и переговоры в Париже относительно войны на Донбассе тоже прошли хорошо, - пишет немецкое издание Die Welt. Президент Франции Эммануэль Макрон угождает Владимиру Путину. А канцлер Ангела Меркель сейчас слишком нерешительна, чтобы это остановить. Партии СДПГ и ХСС всегда требовали более уступчивую политику в отношении России. Но Меркель долгое время их сдерживала. Однако, теперь ее внутриполитическая слабость начинает выражаться в форме слабой позиции в отношениях с Москвой. Именно поэтому Берлин слишком осторожно отреагировал на убийство гражданина Грузии в центре немецкой столицы.

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Скептики будут критиковать любые попытки обвинить Россию в жестокой расправе. Ведь в Париже Путин сам опроверг причастность к убийству. Впрочем, политика – это не судебное заседание. Она исповедует другую логику.

«Когда после такого убийства государство не сотрудничает в расследовании, а насмехается над жертвой, каким бы сомнительным не было ее прошлое, это стоит расценивать как недвусмысленный политический сигнал под лозунгом «Это были не мы, но он все равно заслужил смерть»», - говорится в статье.

Издание отмечает, что Кремль никогда не возьмет на себя ответственность и не признает вину за содеянное. Дома он выставляет себя в роли жертвы недружественного Запада. Но теперь, когда консенсус с США распадается, а самодеятельность Макрона подрывает принципы совместной европейской политики в отношении России, Берлину нужно сделать невозможное.

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«Нужно достроить «Северный поток-2» и при этом гарантировать энергетическую безопасность Украины. Жестко наказать поведение российских спецслужб и при этом продолжить переговоры с Путиным. Ведь сотрудничество с Кремлем должно продолжаться на Ближнем Востоке, в сфере контроля вооружений, а также на Востоке Украины», - пишет издание.

Однако, Die Welt отмечает, что для этого Германии нужно наконец избавиться от иллюзий о том, что ухудшение отношений с Кремлем – это временное недоразумение. И что рано или поздно Россия из проблемы превратится в часть решения.

«Путина не победить, если каждый раз, когда он пересекает красную линию, проводить перед ним новую. Об этом жестоким образом напоминает убийство в Берлине», - говорится в статье.