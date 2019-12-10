Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед за инициативу по урегулированию конфликта с Эритреей. Премии по литературе вручили лауреатам за два года.

В Осло и Стокгольме прошли церемонии вручения нобелевских премий.

В Осло состоялась церемония вручения нобелевской премии мира – ее получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, сообщает Deutsche Welle.

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Руководителя эфиопского правительства отметили по урегулированию пограничного конфликта с Эритреей. Во время церемонии вручения Ахмед заявил, что принимает эту награду от имени эфиопов и граждан Эритреи.

Вместе с тем, после объявления в октябре этого года решения о присуждении нобелевской премии мира Ахмеду отношения между Эфиопией и Эритреей снова ухудшились. Граница между двумя странами вновь закрыта, переговорный процесс забуксовал. В самой Эфиопии во время акций протеста против правительства Ахмеда было убито 86 человек.

Нобелевская премия мира считается наивысшей наградой за усилия по достижению мира в мире. С 1960 года этой премией отмечают также борьбу за права человека, а с 2004 - усилия по защите окружающей среды.

Позже в Стокгольме состоялась церемония вручения нобелевской премии по литературе и за научные исследования.

Премию по литературе вручили сразу двум лауреатам - за 2018 и 2019 годы. Награды получили австриец Петер Гандке (премия за 2019 год) и польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук (премия за 2018 год). Токарчук родилась в городе Сулехуве на западе Польши в семье выходцев с Украины.

Во время церемонии в Стокгольме состоялась акция протеста против награждения Гандке. В акции принимали участие около 200 человек. Во время войны в бывшей Югославии Гандке отстаивал сербскую позицию. Кое-кто из критиков считает, что Гандке умалял значимость совершенных сербами преступлений против человечности или даже отрицал их. В 2006 году он выступил с речью во время похорон бывшего сербского лидера Слободана Милошевича.

Нобелевский комитет ранее стал на защиту своего решения о присуждении премии Гандке.

Также в Стокгольме нобелевские премии по медицине, физике, химии и экономики получили 12 ученых.