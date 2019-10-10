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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе сразу за два года

14:13, 10 октября 2019
Мир
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Награду присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандеке / twitter.com/NobelPrize

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год присудили польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, премию за 2019-й получил австрийский писатель и драматург Петер Хандке. 

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Об этом говорится в Twitter Нобелевской премии. В этом году объявили имена сразу двух лауреатов, так как в прошлом году Шведская академия отказалась от вручения премии из-за скандала.

Так, скандал был связан с обвинениями в сексуальных домогательствах фотографа Жан-Клода Арно, мужа известной поэтессы и члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Кроме того, в академии произошел еще один скандал, когда стало известно, что некоторые ее члены несколько лет разглашали имена будущих лауреатов.

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Теги: #Нобелевская премия