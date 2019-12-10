"Слава Богу": Жириновский высказался о смерти Лужкова

Жириновский напомнил, что Лужков управлял Москвой 18 лет, а он приложил максимум усилий, чтобы убрать его.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «не совсем приятной новостью» смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

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Его слова передает российский телеканал РЕН ТВ.

«Все-таки он управлял Москвой 18 лет, а мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его. Видите, как в политической жизни... Но, слава Богу, что он умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода», - отреагировал на смерть Юрия Лужкова скандальный Владимир Жириновский.

Как сообщалось, бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря. Ему было 83 года.