"Безрассудный и странноватый старик": в КНДР оскорбительно высказались о Трампе из-за его твитов

Отношения между двумя странами становятся все более напряженными.

Северная Корея в понедельник опять оскорбила президента США Дональда Трампа, назвав его "безрассудным и странноватым стариком" из-за твитов, в которых он написал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не хочет отказываться от особых отношений между двумя лидерами и влиять на американские президентские выборы.

Об этом сообщает AP.

Старший представитель Северной Кореи, бывший переговорщик по ядерным вопросам Ким Йонг Чол, заявил, что его страна не поддастся давлению со стороны США, поскольку ей нечего терять, и обвинил администрацию Трампа в попытке выиграть время до конца года – срока, установленного Ким Чен Ыном для Вашингтона, чтобы спасти ядерные переговоры.

В воскресенье Трамп твитнул: "Ким Чен Ын слишком умный и ему слишком много есть чего терять; на самом деле все, если он будет вести себя враждебно... Северная Корея под руководством Ким Чен Ына имеет огромный экономический потенциал, но он должен провести денуклеаризацию, как обещал".

Трамп добавил, что "Ким не хочет отменять свои особые отношения с президентом США или вмешиваться в выборы президента США в ноябре".

Ким Йонг Чол в ответ сказал, что твиты Трампа четко показывают, что он раздраженный старик, "лишенный терпения".

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"Поскольку (Трамп) является таким безрассудным и странноватым стариком, может наступить время, когда мы снова не сможем его называть иначе как "старый хрыч", - сказал Ким Йонг Чол.

"У Трампа есть слишком много вещей, о которых он не знает (про Северную Корею). Нам больше нечего терять. Хотя США и могут забрать у нас что-то еще, они никогда не смогут забрать у нас сильное чувство собственного достоинства, силы и негодования в отношении США".

Напомним, Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 году в столице Вьетнама Ханое, на нем стороны не смогли достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи. 30 июня президент США Дональд Трамп встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную и Северную Кореи.