В Китае горит 25-этажний жилой дом (видео)
19:33, 02 декабря 2019Мир
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Огонь распространился по внешней обшивке здания на верхние этажи.
На землю падают куски теплоизоляционного материала / скриншот
В Китае загорелось жилое 25-этажное здание в городе Шэньян (административный центр северо-восточной провинции Ляонин).
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Об этом сообщает Центральное телевидение Китая в понедельник, 2 декабря.
Отмечается, что огонь стремительно распространяется по внешней обшивке здания на верхние этажи. На землю падают куски теплоизоляционного материала.
На место инцидента прибыли 235 спасателей и около 50 единиц пожарной техники. Они эвакуируют людей и пытаются локализовать пламя. Информации о причинах пожара и жертвах на данный момент нет.
Как сообщал УНИАН, в Варшаве горел недостроенный небоскреб. Возгорание произошло на последнем, 25-м, этаже здания.
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