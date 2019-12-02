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В Китае горит 25-этажний жилой дом (видео)

19:33, 02 декабря 2019
Мир
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На землю падают куски теплоизоляционного материала / скриншот

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Об этом сообщает Центральное телевидение Китая в понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что огонь стремительно распространяется по внешней обшивке здания на верхние этажи. На землю падают куски теплоизоляционного материала.

На место инцидента прибыли 235 спасателей и около 50 единиц пожарной техники. Они эвакуируют людей и пытаются локализовать пламя. Информации о причинах пожара и жертвах на данный момент нет.

Как сообщал УНИАН, в Варшаве горел недостроенный небоскреб. Возгорание произошло на последнем, 25-м, этаже здания.

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Теги: #пожар#Китай