Сильные снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение

09:52, 2 декабря 2019
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В Карпатах наметет до 20 см снега.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В течение 2-3 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на всю зиму

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 2 декабря в западных, Винницкой и Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова высотой 3-8 см. 2 декабря в Карпатском регионе, 3 декабря ночью в центральных и северных областях, днем в восточной части местами значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см.

Кроме того, на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в понедельник, 2 декабря, в Украине местами пройдет снег, температура до +8°.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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