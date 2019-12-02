Сильные снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение
В Карпатах наметет до 20 см снега.
В течение 2-3 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, днем 2 декабря в западных, Винницкой и Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова высотой 3-8 см. 2 декабря в Карпатском регионе, 3 декабря ночью в центральных и северных областях, днем в восточной части местами значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см.
Кроме того, на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в понедельник, 2 декабря, в Украине местами пройдет снег, температура до +8°.
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