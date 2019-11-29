Будущая невестка премьера-министра Албании погибла в результате землетрясения

Стихия унесла жизни всех членов ее семьи.

Будущая невестка премьер-министра Албании Эди Рама оказалась среди десятков людей, которые погибли в результате сокрушительного землетрясения, которое поразило страну 26 ноября.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис главы албанского правительства, передает ТСН. Кристи Ричи, невеста сына албанского премьер-министра Грегора Рамы, погибла в землетрясении вместе с родителями и братом.

Ранее Грегор Рама опубликовал в Instagram сториз, в которой написал, что "среди многих жертв этой трагедии есть и самый близкий мне человек, вместе с ее братом, мамой и папой," добавив, что они "были найдены под завалами".

По меньшей мере 40 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,4, которое поразило портовый город Дуррес во вторник утром 26 ноября. Это сильнейшее землетрясение в Албании за последние 40 лет. Из-за стихии пострадали сотни людей, многие пропали без вести, продолжаются операции по их поиску.

В четверг утром, 28 ноября, в Албании произошли еще два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,8.