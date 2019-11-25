Умер советский диссидент Михаил Хейфец

По словам его дочери Натальи, у Хейфеца были хронические заболевания почек и сердца.

В понедельник, 25 ноября, в Иерусалиме на 86-м году жизни умер советский писатель, диссидент и журналист Михаил Хейфец.

Об этом сообщает «9 Канал».

По словам дочери Натальи, у него были хронические заболевания почек и сердца. Писатель скончался в возрасте 85 лет.

Хейфец родился 18 января 1934 года в Ленинграде, окончил литературный факультет Педагогического института имени Герцена.

Читайте такжеУмер звезда фильма "Золотой теленок" Виктор Семенов

Он был близким другом известных поэтов Иосифа Бродского, Льва Лосева и многих других литераторов 60-70-х годов.

В 1974 году сотрудники КГБ изъяли у Хейфеца написанное им предисловие к пятитомнику Иосифа Бродского, который собирался выпускать "самиздатом" Владимир Марамзин. Из-за этого он был приговорен к четырем годам лишения свободы и двум годам ссылки.

Кроме предисловия, Хейфецу вменили в вину изготовление и хранение двух экземпляров статьи Андрея Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года". В число свидетелей по его делу входил писатель Борис Стругацкий.

Будучи заключенным, Хейфец выпустил в Париже три книги публицистики, документальной прозы и интервью. В 1980 году он вышел на свободу и уехал в Израиль.

Среди наиболее известных книг писателя - «Спасти камер-юнкера Пушкина», «Ханна Арендт судит ХХ век», «Секретарь тайной полиции» и «Книга счастливого человека».

Как сообщал УНИАН, в Великобритании в возрасте 76 лет умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский.