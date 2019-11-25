Хотел сжечь, но передумал: бизнесмен купил вещи Гитлера на 600 тысяч евро

Купленные вещи Гитлера передадут Израилю.

Проживающий в Швейцарии бизнесмен Абдалла Шатила купил на аукционе в Мюнхене вещи, принадлежавшие Адольфу Гитлеру, на общую стоимость в 600 тысяч евро.

Информацию об этом подтвердил организатор распродаж, аукционный дом Herman Historica в баварском Грасбрунне, передает Deutsche Welle.

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Ливанец Абдалла Шатила сообщил израильской радиостанции, что намерен передать приобретенные предметы Израилю. Еще до начала торгов он проинформировал израильскую организацию Керен ха-Йесод, что намерен купить как можно больше вещей Гитлера и передать их ей в качестве пожертвования.

По его словам, в общей сложности он приобрел десять предметов, в том числе цилиндр, издание книги Mein Kampf, коробку для сигар, письма и печатную машинку.

Шатила также сообщил, что вначале намеревался сжечь эти вещи, но потом подумал о важности их сохранения ради памяти для будущих поколений о существовании Гитлера.

Представитель Керен ха-Йесод, занимающейся сбором пожертвований для Израиля, 25 ноября подтвердила, что организация примет эти предметы и решит вопрос о том, куда они будут переданы.

Как сообщал УНИАН, здание в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер, превратят в отделение полиции.