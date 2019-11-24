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В Великобритании предъявлено обвинение еще одному фигуранту дела о гибели 39 мигрантов

17:55, 24 ноября 2019
Мир
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Грузовик с 39 трупами обнаружили в октябре / скриншот

Британская полиция предъявила обвинения еще одному гражданину по подозрению в причастности к гибели 39 вьетнамцев, тела которых были обнаружены в октябре в автоконтейнере в Эссексе.

Об этом сообщает полиция графства Эссекс.

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Отмечается, что подозрение предъявлено 23-летнему уроженцу Северной Ирландии Кристоферу Кеннеди. Его обвиняют в сговоре с целью организации передвижения людей для их эксплуатации и содействии нелегальной иммиграции.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Великобритании в грузовике были найдены мертвыми 39 человек, предварительно мигранты из Вьетнама.

27 октября 25-летнему жителю Северной Ирландии Морису Робинсону, который был за рулем грузовика, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек. Мужчину арестовали.

Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек.

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Теги: #Британия#мигранты