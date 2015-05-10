Найдены "черные ящики" самолета Airbus A400M, разбившегося в Испании

Как передает РИА Новости со ссылкой на испанское новостное агентство EFE, оба черных ящика были найдены в первой половине дня членами комиссии по расследованию аварий и инцидентов гражданской авиации (CIAIAC).

Правоохранительные органы и группа специалистов, ведущих работу по расшифровке самописцев, пока воздерживаются от комментариев.

Читайте такжеВеликобритания из-за катастрофы в Севилье приостановила эксплуатацию аэробусов А400М

Военно-транспортный самолет Airbus A400M потерпел крушение через минуту после взлета из аэропорта Севильи примерно в 1 километре от завода Coca-Cola, около 13:00 по местному времени (14.00 мск). Вскоре после взлета пилот борта запросил экстренную посадку, однако не успел вернуться на летное поле. Пилот самолета принял решение об экстренной посадке на картофельное поле, пытаясь избежать столкновения с близлежащими строениями, в том числе и заводом.

По последней информации, на борту находилось 6 человек, 4 человека погибли, 2 доставлены в больницы Севильи в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы Испании вместе с прибывшими в страну специалистами компании Airbus Defence and Space ведут расследование причин катастрофы.

Airbus А400М - самый большой в мире турбовинтовой военно-транспортный самолёт, его производит Airbus Military. Окончательная сборка производится в Севилье. Производство началось в 2011 году. Сам проект существует с 2003 года — после подписания соглашения между шестью странами — Германией, Францией, Испанией, Великобританией, Турцией, Бельгией и Люксембургом, которые договорились о закупке в общей сложности 180 машин. Покупателем разбившегося самолета была Турция.