В испанской Севилье нашли двух пострадавших, выживших в авиакатастрофе
17:25, 09 мая 2015Мир
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Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
На месте крушения самолета нашли двоих пострадавших / Airlive.net
На месте крушения военно-транспортного самолета Airbus A400M в испанской Севилье спасатели смогли эвакуировать двух пострадавших, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии, передает Дождь со ссылкой на ABC.
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Кроме того, на месте ЧП обнаружены тела еще троих членов экипажа. Эту информацию подтвердили в экстренных службах. Еще два члена экипажа пока не найдены.
По словам премьер-министра Испании Мариано Рахоя, в самолете могли находиться до десяти человек.
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