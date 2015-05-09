В испанской Севилье нашли двух пострадавших, выживших в авиакатастрофе

На месте крушения военно-транспортного самолета Airbus A400M в испанской Севилье спасатели смогли эвакуировать двух пострадавших, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии, передает Дождь со ссылкой на ABC.

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Кроме того, на месте ЧП обнаружены тела еще троих членов экипажа. Эту информацию подтвердили в экстренных службах. Еще два члена экипажа пока не найдены.

По словам премьер-министра Испании Мариано Рахоя, в самолете могли находиться до десяти человек.