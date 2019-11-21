В Лаосе произошло землетрясение магнитудой 6,1
Подземные толчки ощущались в северных половинах Лаоса и Таиланда.
На северо-западе Лаоса произошло землетрясение магнитудой 6,1.
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1
Его эпицентр находился в провинции Сайнябули - вблизи границы с таиландской провинцией Нан, а гипоцентр - на глубине 10 км, передает Stormnews со ссылкой на Геологическую службу США.
Подземные толчки ощущались в северных половинах Лаоса и Таиланда, в том числе в столицах стран - Вьентьяне и Бангкоке. Информация о жертвах и серьезных разрушениях пока не поступала.
Напомним, во вторник, 20 ноября, в южном мексиканском штате Чьяпас произошло землетрясение магнитудой 6,4.
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