В Лаосе произошло землетрясение магнитудой 6,1

Подземные толчки ощущались в северных половинах Лаоса и Таиланда.

В Лаосе произошло землетрясение / twitter.com/Ruamduay

На северо-западе Лаоса произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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Его эпицентр находился в провинции Сайнябули - вблизи границы с таиландской провинцией Нан, а гипоцентр - на глубине 10 км, передает Stormnews со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки ощущались в северных половинах Лаоса и Таиланда, в том числе в столицах стран - Вьентьяне и Бангкоке. Информация о жертвах и серьезных разрушениях пока не поступала.

Напомним, во вторник, 20 ноября, в южном мексиканском штате Чьяпас произошло землетрясение магнитудой 6,4.