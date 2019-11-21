В Лаосе произошло землетрясение магнитудой 6,1

10:46, 21 ноября 2019
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Подземные толчки ощущались в северных половинах Лаоса и Таиланда.

В Лаосе произошло землетрясение / twitter.com/Ruamduay
В Лаосе произошло землетрясение / twitter.com/Ruamduay

На северо-западе Лаоса произошло землетрясение магнитудой 6,1.

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Его эпицентр находился в провинции Сайнябули - вблизи границы с таиландской провинцией Нан, а гипоцентр - на глубине 10 км, передает Stormnews со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки ощущались в северных половинах Лаоса и Таиланда, в том числе в столицах стран - Вьентьяне и Бангкоке. Информация о жертвах и серьезных разрушениях пока не поступала.

Напомним, во вторник, 20 ноября, в южном мексиканском штате Чьяпас произошло землетрясение магнитудой 6,4.

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Теги: #землетрясение#Лаосская республика
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