В Москве сильный пожар - столб дыма виден на параде возле Кремля

Об этом сообщает ГУМЧС по столице, передает РИА Новости.

Информация о пожаре в складском помещении по адресу Сельскохозяйственная улица, дом 35С поступила в 08.42. Сообщалось, что горит одноэтажное двухъярусное складское помещение на общей площади около 500 квадратных метров. В результате пожара обрушилась кровля внутри склада. Отмечалось также, что по предварительной информации, пострадавших нет.

"По уточненной информации, происходит загорание в одноэтажном двухъярусном складском помещении на общей площади около 1000 квадратных метров", — говорится в сообщении.

С огнем борются порядка 20 единиц техники и около 60 человек личного состава МЧС.

Дым от пожара на ВДНХ виден над Красной площадью, пишут соцсети.