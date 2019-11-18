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В Беларуси явка на парламентских выборах превысила 70%

03:16, 18 ноября 2019
Мир
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REUTERS

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Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК, выборы состоялись по 109 из 110 округов.

Участки для голосования закрылись в 20.00. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

Всего на выборах был сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных.

В Беларуси выборы депутатов Палаты представителей проводятся по одномандатным избирательным округам. Для определения результатов используется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным считается кандидат, который получил наибольшее число голосов.

На нынешних выборах могли проголосовать 6 880 605 граждан Беларуси.

Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2020 году.

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Теги: #Беларусь#выборы