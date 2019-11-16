В техасском аэропорту случайно столкнулись два самолета (видео)

Из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов

В аэропорту американского города Сан-Антонио столкнулись самолеты. Пострадавших в результате инцидента нет.

Читайте такжеВ Колумбии разбился вертолет президентского флота: погибли 6 человекОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов. Инцидент произошел с самолетом, который как раз совершал аварийную посадку.

Из-за утечки горючего пилот не смог удачно приземлиться на собственную полосу и въехал в припаркованный неподалеку пустой самолет. На месте работают специалисты, которые пытаются устранить повреждения.

Как ранее сообщал УНИАН, недалеко от спорных с Японией островов Токто упал в море вертолет Южной Кореи.