В техасском аэропорту случайно столкнулись два самолета (видео)
22:16, 16 ноября 2019Мир
274 0
Из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов
В аеропорту американського штату Техас випадково зіштовхнулись два літаки
В аэропорту американского города Сан-Антонио столкнулись самолеты. Пострадавших в результате инцидента нет.
Читайте такжеВ Колумбии разбился вертолет президентского флота: погибли 6 человекОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов. Инцидент произошел с самолетом, который как раз совершал аварийную посадку.
Из-за утечки горючего пилот не смог удачно приземлиться на собственную полосу и въехал в припаркованный неподалеку пустой самолет. На месте работают специалисты, которые пытаются устранить повреждения.
Как ранее сообщал УНИАН, недалеко от спорных с Японией островов Токто упал в море вертолет Южной Кореи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter