На памятнике красноармейцу в чешском Брно нарисовали "украинское сердце" (фото)
В Брно – втором крупнейшем городе Чехии, памятник воину – красноармейцу неизвестные украсили изображением сердца в желто-голубых цветах.
Как сообщают чешские СМИ, рисунок большого желто-голубого сердца покрывает одну из стен постамента, передает радио "Свобода".
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Полиция узнала об изображении на постаменте вечером в среду, прохожий сообщил, что некий мужчина разрисовывает памятник. Полицейские пока не знают, "изображение в желто-голубых тонах имеет ли отношение к интервенции в Украине".
В соответствии с действующим законодательством полиция рассматривает работу неизвестного мужчины как акт повреждения чужого имущества.
Администрация города намерена стереть изображение. "Мы не думаем, что его устранение было бы сложным", – заявил Роман Бурьян, спикер центральной части города Брно. Со своей стороны, полиция решила пристальнее следить за памятником.
8 мая возле памятника должны состояться акции, посвященные окончанию Второй мировой войны.
Памятник воину-красноармейцу был возведен в центре города Брно в 1955 году в традициях социалистического реализма. Он представляет собой фигуру воина на высоком постаменте с поднятой вверх левой рукой.