"Ночные волки" прибыли в Прагу - СМИ

Об этом сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Чехии Даниил Шаповаленко.

"Шестеро членов российского байкерского клуба "Ночные волки" прибыли во вторник вечером в Прагу. В среду они в сопровождении чешских коллег и друзей возложат цветы на Ольшанском кладбище в центре Праги", — сказал он.

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Напомним, 3 мая, в 50 километрах от немецкого Мюнхена полиция задержала участников российского мотоклуба "Ночные волки", которые направлялись в Берлин.

Впоследствии в Германии суд принял решение депортировать в Россию задержанного ранее участника мотоклуба "Ночные волки" Юрия Васильева.