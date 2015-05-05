"Ночные волки" прибыли в Прагу - СМИ
23:22, 05 мая 2015Мир
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Российские байкеры "Ночные волки" во вторник вечером прибыли в Прагу.
REUTERS
Об этом сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Чехии Даниил Шаповаленко.
"Шестеро членов российского байкерского клуба "Ночные волки" прибыли во вторник вечером в Прагу. В среду они в сопровождении чешских коллег и друзей возложат цветы на Ольшанском кладбище в центре Праги", — сказал он.
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Напомним, 3 мая, в 50 километрах от немецкого Мюнхена полиция задержала участников российского мотоклуба "Ночные волки", которые направлялись в Берлин.
Впоследствии в Германии суд принял решение депортировать в Россию задержанного ранее участника мотоклуба "Ночные волки" Юрия Васильева.
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