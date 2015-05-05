В центре Белфаста застрелили экс-руководителя Ирландской республиканской армии

В полиции полагают, что за убийством могут стоять ирландские националисты, с которыми у Джерарда Дэвисона были конфликты, передает Би-би-си.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

В 2005 году Джерарда Дэвисона допрашивали по делу об убийстве политика Роберта Маккартни, его подозревали в заказе убийства, однако обвинений ему так и не предъявили.