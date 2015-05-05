В центре Белфаста застрелили экс-руководителя Ирландской республиканской армии
21:51, 05 мая 2015Мир
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Один из бывших лидеров Ирландской республиканской армии Джерард Дэвисон застрелен сегодня в центре Белфаста.
news.mail.ru
В полиции полагают, что за убийством могут стоять ирландские националисты, с которыми у Джерарда Дэвисона были конфликты, передает Би-би-си.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
В 2005 году Джерарда Дэвисона допрашивали по делу об убийстве политика Роберта Маккартни, его подозревали в заказе убийства, однако обвинений ему так и не предъявили.
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