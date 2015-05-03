В Польше произошли столкновения между футбольными фанатами и полицией из-за убийства на матче

Примерно 200 футбольных фанатов напали на сотрудников правопорядка в польском городе Кнуруве после того, как полицейские застрелили болельщика во время матча между командой Конкордия (города Кнурув) и Рух (Радзенкув), что проходил в субботу, 2 мая.

#Knurów: Doszło do kolejnych starć z policją, pod szpitalem, w którym zmarł kibic ZDJĘCIA http://t.co/fpnzkKtRgBpic.twitter.com/VkK3gPNvqS — Dziennik Zachodni (@zachodni) May 3, 2015

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Фанаты начали бросать на поле петарды во время игры и рефери остановил игру. Около 50 местных фанатов выбежали на поле, чтобы устроить драку с болельщиками команды-гостя. Полиция попыталась не допустить столкновений.

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Для этого полицейские применили силу и, в частности, открыли по хулиганам стрельбу резиновыми пулями.

Один из них получил ранение в шею и был госпитализирован. Однако врачам не удалось спасти его жизнь. Затем группа из 200 человек устроила драку с полицейскими, которые охраняли больницу.

Как сообщает польский телеканал TVN 24, 14 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Также представитель полиции отметил, что в течение ночи были задержаны шестеро "наиболее агрессивных нападавших".