США потребовали у Британии компромат на американские спецслужбы
04:07, 03 ноября 2019Мир
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Британские власти были сильно удивлены поступившим запросом, так как никогда не сталкивались с такой ситуацией.
Иллюстрация / REUTERS
Генпрокурор США Уильям Барр попросил у Британии содействия в сборе компромата на американские спецслужбы.
По данным издания The Independent, такой запрос Барр направил в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.
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Отмечается, что британские власти были сильно удивлены поступившим запросом, так как никогда не сталкивались с такой ситуацией.
«Они ведь потребовали от нас помочь им очернить их же спецслужбы», — заявил источник издания.
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