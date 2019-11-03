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США потребовали у Британии компромат на американские спецслужбы

04:07, 03 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

По данным издания The Independent​​​​​, такой запрос Барр направил в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.

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Отмечается, что британские власти были сильно удивлены поступившим запросом, так как никогда не сталкивались с такой ситуацией.

«Они ведь потребовали от нас помочь им очернить их же спецслужбы», — заявил источник издания.

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Теги: #Британия#США#спецслужбы