Der Spiegel: Ядерный взрыв на севере России произошел из-за цепной реакции

Правительственные эксперты проанализировали доступные российские данные, чтобы выяснить, что произошло в северном российском регионе в начале августа.

По крайней мере несколько вещей известны: 8 августа на военно-морском объекте в Белом море у деревни Ненокса произошел взрыв. Несколько людей, солдат и ядерных специалистов умерли при загадочных обстоятельствах. Другие пациенты были облучены радиацией.

Но много других аспектов истории до сих пор остаются загадкой: была ли это ракета с ядерным двигателем «Буревестник», которая взорвалась во время неудачных испытаний? А может взорвалась беспилотная торпеда «Посейдон», оснащенная несколькими ядерными боеголовками? Если новое российское оружие причастно к инциденту, то был ли взрыв запланированный? Может все произошло во время ликвидации последствий предыдущих испытаний? Как пишет Der Spiegel, чиновники США как раз пытаются выяснить это.

Но ответ федерального правительства Германии на запрос депутата от партии «Зеленые» Сильвии Коттинг-Уль доказывает: российская авария во всяком случае произошла из-за цепной ядерной реакции. Если так, тогда это опровергает утверждения российских чиновников о том, что взорвался относительно безопасный радиоизотопный элемент питания.

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Издание пишет, что немецкие оценки главным образом опираются на данные метеорологической службы РФ «Росгидромет». Они указывают на то, что в регионе, где произошла авария, были обнаружены продукты распада некоторых неустойчивых инертных газов. Они, в свою очередь, тоже продукты ядерного распада. Согласно оценкам, проведенным в Германии, вероятнее всего, в России произошла авария в критических условиях.

«Такие события можно себе представить как взрыв очень маленькой ядерной бомбы. Слишком большое количество ядерного материала, который распадается, находится в узком пространстве. Из-за этого происходит неконтролируемая цепная реакция», - говорится в статье.

Авария подобного типа, например, в 1999 году произошла на объекте «Токаймура» в Японии. Тогда работники погрузили в резервуар слишком большое количество урана, что вызвало нежелательную цепную реакцию. В результате аварии погибли двое людей. По международной шкале ядерных событий (INES), японскому инциденту присвоили четвертый уровень из семи.

В правительстве Германии допускают, что причиной взрыва в России также могли стать события, связанные с реактором, который работал во время или незадолго до него. Но никаких гражданских АЭС в районе инцидента официально нет. Эксперты говорят, что во время российского инцидента произошел выброс энергии, которую реактор мощностью 50 МВт может сгенерировать за одну минуту.

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Депутат от партии «Зеленых» Коттинг-Уль возглавляет комитет по вопросам окружающей среды в Бундестаге. Она подчеркивает, что авария на ядерном объекте «Маяк» в октябре 2017 года и таинственный взрыв в Белом море стали худшими ядерными инцидентами со времен «Фукусимы». Но Россия вместо того, чтобы расследовать все обстоятельства и начать ликвидацию последствий, пытается все скрыть.

«За более чем 30 лет после Чернобыля Кремль, похоже, не сделал выводы», - подчеркнула немецкий депутат.