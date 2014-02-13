В Бельгии приняли закон о детской эвтаназии

Бельгийский парламент после голосования в нижней палате сегодня принял спорный законопроект об эвтаназии для несовершеннолетних неизлечимо больных.

«За» выступили 86 депутатов Палаты представителей, «против» – 44, 12 воздержались, сообщает РИА Новости.

Ранее этот законопроект получил поддержку верхней палаты – Сената. Теперь его должен подписать король, через 10 дней после публикации в официальном издании королевства он вступит в силу.

Согласно законопроекту, неизлечимо больные несовершеннолетние пациенты могут попросить об эвтаназии в случае, если их боль невыносима и нет способов ее облегчения, а их болезнь, по прогнозам врачей, приведет в ближайшее время к летальному исходу. Это может быть одобрено лечащим врачом с письменного согласия родителей.

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В 2002 году в Бельгии была введена эвтаназия для взрослых. По мнению сторонников детской эвтаназии - социалистов, "зеленых" и реформатов - новый закон позволит неизлечимо больным несовершеннолетним пользоваться теми же правами, что и взрослым, и умирать "достойно".

Противники, в том числе, христианские демократы, отмечают, что запроса на эту законодательную инициативу не поступало ни от населения, ни от специалистов, и никакой необходимости в ней нет. Кроме того, "против" проголосовали депутаты, возмущенные отсутствием минимальной возрастной планки, начиная с которой дети могут сами принимать решение о собственной смерти.