Конфеты или смерть: Белый дом к Хэллоуину превратили в комнату страха (видео, фоторепортаж)
11:05, 29 октября 2019Мир
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Американский президент Дональд Трамп вместе с первой леди традиционно принимали у себя детей.
Резиденцию американского президента специально ко Дню всех святых украсили устрашающими декорациями и тыквами.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Уже по традиции, на пороге Белого дома американский президент Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией принимали у себя ребятишек, одетых в яркие и красочные костюмы.
Детвора выстроилась в очередь, а президентская чета угощала их сладостями.
Конфеты или жизнь: Белый дом украсили к Хэллоуину-2019
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