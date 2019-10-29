Конфеты или смерть: Белый дом к Хэллоуину превратили в комнату страха (видео, фоторепортаж)

Американский президент Дональд Трамп вместе с первой леди традиционно принимали у себя детей.

Резиденцию американского президента специально ко Дню всех святых украсили устрашающими декорациями и тыквами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Уже по традиции, на пороге Белого дома американский президент Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией принимали у себя ребятишек, одетых в яркие и красочные костюмы.

Детвора выстроилась в очередь, а президентская чета угощала их сладостями.