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Конфеты или смерть: Белый дом к Хэллоуину превратили в комнату страха (видео, фоторепортаж)

11:05, 29 октября 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Уже по традиции, на пороге Белого дома американский президент Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией принимали у себя ребятишек, одетых в яркие и красочные костюмы.

Детвора выстроилась в очередь, а президентская чета угощала их сладостями.

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Теги: #Трамп#США