Оппозиционный кандидат лидирует на выборах президента Аргентины

Выборы в Аргентине проходят на фоне высокой инфляции, девальвации местной валюты и росте безработицы.

Кандидат от оппозиции Альберто Фернандес опережает действующего президента Маурисио Макри на президентских выборах в Аргентине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные данные избиркома страны, передает РБК.

После подсчета 84% бюллетеней, Фернандес лидирует с 48% голосов, Макри набирает 41%. Для окончательной победы Фернандесу нужно заручиться поддержкой 45% голосов или набрать не менее 40%, но опередив Макри на 10%. Если ему этого не удастся, оба кандидата отправятся на второй тур, который состоится 24 ноября.

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Выборы в Аргентине проходят на фоне высокой инфляции, девальвации местной валюты и росте безработицы.

Действующий президент Макри, пришедший к власти в 2015 году, унаследовал экономику страны, пострадавшую от многолетнего перонизма Кристины Фернандес де Киршнер, которая сейчас является напарником Фернандеса.

Макри провел благоприятные для рынка реформы и получил сильную поддержку со стороны США. Но для многих аргентинцев он не смог выполнить свои обещания. Инфляция превышает 50%, безработица колеблется выше 10%, а каждый третий в Аргентине живет за чертой бедности.

Справка. Перонизм - аргентинская политическая идеология, связанная с политикой президента Хуана Перона. В Аргентине перонизм рассматривался правящими кругами как альтернатива неолиберализму.