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В Аргентине ограничили покупку долларов

11:44, 02 сентября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

На фоне падения курса национальной валюты  песо власти Аргентины ограничили торговлю иностранной валютой. Соответствующий указ подписал президент страны Маурисио Макри. Он был опубликован в воскресенье, 1 сентября.

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Согласно документу, крупным экспортерам для покупки иностранной валюты и ее перевода за рубеж потребуется разрешение от Центрального банка, пишет “Немецкая волна”. Физические лица не смогут покупать больше 10 тысяч долларов в месяц. Действовать такие меры будут до 31 декабря 2019 года.

В указе говорится, что это вызвано необходимостью "более тесного регулирования торговли иностранной валютой и укрепления нормального функционирования экономики". Этим шагом правительство Аргентины хочет бороться с продолжающимся экономическим кризисом в стране.

Некоторые аргентинцы сняли свои сбережения на прошлой неделе из-за опасения дефолта. Экономика Аргентины уже второй год подряд находится в рецессии, а уровень безработицы в стране вырос. На протяжении последних 12 месяцев инфляция составляла 40 процентов.

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Теги: #Аргентина#покупка долларов#валютные ограничения