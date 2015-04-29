Frankfurter Allgemeine: Обещания Греции становятся все более сомнительными

Об этом пишет Вернер Мусслер в своей статье «Обещания Греции становятся все более сомнительными», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Несмотря на выраженную греческой стороной готовность к компромиссам европейские кредиторы Афин считают маловероятным то, что в переговорах о дальнейших кредитах стороны быстро смогут прийти к соглашению. Во вторник в еврогруппе с удивлением восприняли заявление премьер-министра Алексиса Ципраса о том, что он ожидает компромисса с кредиторами до 9 мая. Такой компромисс стал бы предпосылкой для решения о предоставлении кредитов на заседании еврогруппы 11 мая. Но до этого еще очень далеко, сказал дипломат ЕС.

О конкретных предложениях реформ со стороны греческого правительства, которые послужили бы предпосылкой для утверждения кредитов, в Брюсселе до сих пор ничего не известно. «Речь сейчас не идет о новых греческих списках, а о конкретном законе, который содержит пакет реформ и будет инициирован парламентом», сказал представитель кредиторов. Насколько известно, правительство хочет ослабить только некоторые планы, как, например, увеличение минимальной заработной платы, которые, с точки зрения кредиторов, реализуются в неправильном направлении. Ключевые вопросы, такие как пенсионная реформа и реформа взимания НДС, остаются нетронутыми.

Пресс-секретарь Европейской комиссии не хотел комментировать заявление Ципраса о проведении при определенных обстоятельствах референдума о мерах жесткой экономии. Эта инициатива не касается комиссии. Учитывая сложное финансовое положение греческого государства, еврогруппа сомневается, есть ли время для подобного референдума.

Как обстоят дела с финансами?

О финансовом положении ходит разная информация. Судя по всему, греческое центральное правительство не может в полной мере реализовать недавно принятое постановление, согласно которому все территориальные единицы должны перевести свои финансовые резервы в центральный банк. Прежде всего, деньги задерживают муниципалитеты. Поэтому в еврогруппе снова появляются сомнения по поводу того, оправдается ли их текущая рабочая гипотеза о том, что до июня Афины управятся со своими делами. «Но никто ничего не знает наверняка», сказал один из дипломатов.

Положительно в Брюсселе оценивают то, что Ципрас реорганизовал свои переговорные делегации. После безрезультатного заседания министров финансов еврозоны в пятницу в Риге, в эту среду их государственные секретари хотят понять, есть ли прогресс. В четверг будут продолжены политические переговоры называемой сейчас «институтами» экс-тройки с греческим правительством в так называемой «Брюссельской группе».

Обе стороны согласились в дальнейшем вести переговоры только в Брюсселе. Технические эксперты кредиторов, которые в последние несколько недель не получили доступа к греческим министерствам для сбора данных, будут отозваны из Афин. Это не означает, что мы идем на уступки греческой стороне, сказал один дипломат. Сбор данных по-прежнему необходим. Если правительство отказывается, то это просто потеря времени.