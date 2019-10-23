Сенат США поддержал вступление Северной Македонии в НАТО

Позиция Сената США стала посланием для европейских стран о том, что НАТО открыто для приема в свой состав новых членов.

Сенат США практически единодушно одобрил вступление Северной Македонии в НАТО во время голосования 22 октября, приблизив ее к тому, чтобы стать 30-м членом альянса.

Это решение было принято на фоне отказа Европейского совета начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС, сообщает Лига.нет со ссылкой на Defense News.

Отмечается, что позиция Сената США стала также посланием для других европейских стран о том, что Североатланстический альянс открыт для приема в свой состав новых членов.

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"Россияне ненавидят подобные вещи, они ненавидят увеличение НАТО, но мы хотим поощрять европейцев", - сказал глава комитета Сената по международным отношениям Джим Риш.

Сообщается, что против проголосовали два сенатора, которые придерживаются либертарианских взглядов. Кроме того, во время заседания отсутствовали несколько демократов.

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза отказались начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.