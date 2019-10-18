"Это самооборона": в Турции объяснили причину военной операции в Сирии

Посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере уверяет, что никакого вторжения и оккупации нет.

Военная операция "Источник мира" на северо-востоке Сирии не является вторжением, а лишь самообороной против вооруженных групп, в частности, курдских, которые Анкара считает террористическими.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере.

"На самом деле – нет, вторжения не было. Мы не оккупировали Сирию. Мы не вторглись в Сирию. Мы не уничтожаем курдов. И мы не совершаем никакой "демографической перепланировки", - сказал Гюльдере.

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По его словам, операция Турции имеет противоположные задачи: установить безопасность на другой стороне границы, в Сирии, где террористы создали, по сути, "полугосударства", к тому же, хорошо вооруженные".

"В 2017 году мы провели в Сирии операцию "Щит Евфрата", в 2018-м – "Оливковая ветвь". Тогда мы гарантировали безопасность на площади 40 тыс. километров квадратных. Как следствие, туда из Турции вернулись более 340 тысяч беженцев. Еще раз – 340 тысяч человек! Это в сотни раз больше, чем некоторые другие государства", - сказал он.

Гюльдере заявил, что по уставу ООН каждое государство имеет право на самооборону.

"Тем более, что по ту сторону границы, в Сирии, нет легитимной государственной власти. Еще одно основание для наших действий – так называемая "Аданское соглашение" от 1997 года между Турцией и Сирией, которое, по сути, позволяет нам противодействовать угрозам безопасности по ту сторону границы, если Сирия неспособна это сделать", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территорию Сирии. Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

Ранее сообщалось, что страны-члены Евросоюза приостановили экспорт оружия в Турцию из-за военного наступления этой страны на позиции курдов в Сирии.