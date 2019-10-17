Американские самолеты нанесли удар по Сирии

Два самолета США F-15 нанесли авиаудар, чтобы уничтожить тайник с боеприпасами и военную технику, оставленную после своего отступления.

Американские военные нанесли удар по северной части Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, два самолета США F-15 нанесли авиаудар, чтобы уничтожить тайник с боеприпасами и военную технику, оставленную после своего отступления.

Источники утверждают, что склад был уничтожен после того, как 16 октября весь личный состав его покинул.

США пошли на этот шаг, чтобы не дать другим силам использовать военные американские ресурсы, добавил источник.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами, и пригрозил Анкаре санкциями.